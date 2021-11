NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon anlässlich neuer Mittelfristziele auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,25 Euro belassen. Der Ausblick des Versorgers auf 2026 habe keine Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/he