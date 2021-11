NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,25 Euro belassen. Die vom Energiekonzern zunächst genannten Ziele für 2026 beinhalteten keine Überraschungen, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie noch vor dem Beginn des Kapitalmarkttages./ajx/gl