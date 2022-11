NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Diese lägen etwas über den Markterwartungen, schrieb Analyst John Musk in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die vorsichtigeren Aussagen zum Netzwerksegment dürften aus Sicht von Investoren schwerer wiegen als kurzfristig höhere Erträge in der Atomstromerzeugung dank höherer Strompreise. Unter dem Strich wertete der Experte die Nachrichten folglich leicht negativ./bek/gl