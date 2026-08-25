EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 74,32 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die zunächst extrem gut angelaufenen Smartbrillen hätten inzwischen ein massives Imageproblem, schrieb Luca Solca am Dienstag mit Blick auf den möglichen Missbrauch und das Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre. "Ironischerweise beruhigt uns das aber für Essilor sogar", so der Experte. Denn der öffentliche Aufschrei gegen Smart Glasses mache das disruptive Negativszenario, wonach diese Technologie die Produktkategorie kannibalisieren und die Margen schmälern könnte, weniger wahrscheinlich. Fraglich sei allerdings das Ausmaß des möglichen Reputationsverlusts für die Marke Meta Ray-Ban./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 12:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
160,30 €
|Abst. Kursziel*:
24,77%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
160,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,84%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
242,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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