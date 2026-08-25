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AI Analyse

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

10:41 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
160,20 EUR 0,40 EUR 0,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die zunächst extrem gut angelaufenen Smartbrillen hätten inzwischen ein massives Imageproblem, schrieb Luca Solca am Dienstag mit Blick auf den möglichen Missbrauch und das Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre. "Ironischerweise beruhigt uns das aber für Essilor sogar", so der Experte. Denn der öffentliche Aufschrei gegen Smart Glasses mache das disruptive Negativszenario, wonach diese Technologie die Produktkategorie kannibalisieren und die Margen schmälern könnte, weniger wahrscheinlich. Fraglich sei allerdings das Ausmaß des möglichen Reputationsverlusts für die Marke Meta Ray-Ban./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 12:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
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Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
160,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,84%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
242,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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04.08.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
03.08.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
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