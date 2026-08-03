Evonik Aktie
Marktkap. 8,17 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um ein Prozent unter ihrer Annahme, aber um ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Helena Xu in ihrer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Herstellers von Spezialchemikalien zum Gesamtjahr deckten sich mit denen aus der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Buy
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,69 €
|Abst. Kursziel*:
13,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
|
Analyst Name:
Helena Xu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
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|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Evonik Buy
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|Jefferies & Company Inc.
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|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Evonik Hold
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|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Evonik Hold
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|Evonik Halten
|DZ BANK