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Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

11:01 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
71,00 EUR 3,70 EUR 5,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Mai mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Ferien-Zeiten hätten gestützt, kommentierte Graham Hunt am Freitag die Entwicklung des Flughafenbetreibers. Das internationale Geschäft von Fraport sei bis auf die Türkei stark gelaufen. Langfristig sieht der Analyst Fraport positiv. Die Bewertung sei attraktiv. Höhere Preise und geringere Investitionen trieben den freien Cashflow an./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,10 €		 Abst. Kursziel*:
33,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,80%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:01 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Fraport Overweight Barclays Capital
20.05.26 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.05.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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