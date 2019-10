ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Gegenwind für den Einzelhandel an den Flughäfen nehme zu, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In Frankfurt dürften die Einzelhandelsausgaben pro Fluggast moderat steigen, und eine mögliche Vereinbarung mit der Lufthansa könnte regulatorische Unsicherheiten abfedern. Mit Blick auf das dortige Passagieraufkommen sei er aber vorerst vorsichtig./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.