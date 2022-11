FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Flugverkehrsaufkommen überrasche weiter positiv, und der Flughafenbetreiber habe den operativen Ergebnisausblick (Ebitda) am oberen Ende der bisherigen Zielspanne präzisiert, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine eigene neue Ebitda-Prognose liege sogar noch darüber./gl/tav