NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach ihrem 30-prozentigen Kursanstieg im laufenden Jahr schätze sie die europäischen Infrastruktur-Aktien nun vorsichtiger ein, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Papiere der Flughafenbetreiber, die 2019 um durchschnittlich 13 Prozent gestiegen seien, betrachte sie hingegen nun konstruktiver. Bei Fraport rechnet die Expertin allerdings bis 2023 mit einem negativen freien Mittelfluss (Free Cashflow), während sich der Luftverkehr ihrer Einschätzung zufolge gerade abkühle./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2019 / 19:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 00:15 / ET



