NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport im Zuge eines Analystenwechsels auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro festgesetzt. Dies schrieb der neu zuständige Analyst Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he