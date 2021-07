LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Zahlen von 1300 auf 1350 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Sie habe die Schätzungen für den Pharmakonzern erhöht, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Einstufung spiegele hingegen ihre mangelnde Zuversicht in die mittel- bis langfristige Entwicklung wider./mf