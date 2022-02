FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Grenke mit "Hold" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Erteilung des Bestätigungsvermerks aus dem Prüfungsprozess durch Mazars, KPMG und WKGT sowie die Bestätigung des langfristigen Emittenten-Ratings von S&P zeigten, dass der IT-Leasinganbieter, die Glaubwürdigkeit seiner Abschlüsse sowie die rechtliche und wirtschaftliche Substanz des Kerngeschäfts nachgewiesen hat, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih