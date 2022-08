FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Resultate des IT-Leasinganbieters dürften in etwa den Markterwartungen entsprechen, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer schleppenden Entwicklung des Nettogewinns./edh/ag