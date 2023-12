Deutsche Bank AG

GSK Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Am 22. Januar stehe ein wichtiges Gerichtsurteil für das Magenmedikament Zantac des Pharmakonzerns auf der Agenda, das wegweisend für die noch anhängigen Klagen sein dürfte, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere blieben für viele Investoren ein Problem und erklärten auch einen Großteil des Bewertungsabschlags zur Branche. Angesichts der Skepsis am Markt bezüglich des RV-Impfstoffs Arexvy und mit Blick auf die Geschäftsaussichten 2024 bestehe nun eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/edh

