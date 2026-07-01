Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,51 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Sell" belassen. Starke Nachfrage und höhere Spotraten hätten zur Erhöhung des operativen Ergebnisziels für 2026 geführt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu am Montag. Er wies darauf hin, dass die Kapazitäten von Hapag-Lloyd nur etwa halb so groß seien wie die des dänischen Konkurrenten Maersk, die Anhebung der Prognose, bezogen auf den Mittelwert, aber überproportional geringer ausgefallen sei. Dies könnte auf eine vorsichtigere Herangehensweise des Managements oder auf Unterschieden bei der Gewichtung der Fahrtgebiete hindeuten. Hapag-Lloyd setze im Vergleich zu Maersk einen größeren Anteil seiner Kapazitäten auf Transatlantikrouten ein./ck//rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
120,10 €
|Abst. Kursziel*:
-20,07%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
125,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,32%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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