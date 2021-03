ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HeidelbergCement von 69 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die Wiederaufnahme der progressiven Dividendenpolitik sowie die Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Baustoffkonzerns./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben