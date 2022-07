LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelbergcement von 44 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die starken Preise seien zwar eine Erleichterung, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Der Fokus rücke aber auf die Volumina. Die vergleichsweise hohe Abhängigkeit der Heidelberger von Europa und hier gerade in Ländern mit besonderen Gasversorgungsrisiken sei wenig beruhigend./ag/jha/