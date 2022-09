LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Bau- und Infrastruktur-Fachkonferenz der britischen Investmentbank auf "Underweight" belassen. Das Kursziel bezifferte Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie unverändert auf 43 Euro. Das Marktvolumen in Europa neige derzeit zur Schwäche und in den USA gebe es Störungen. Fortschritte mache der Zementkonzern auf seinem Weg zu mehr Nachhaltigkeit./tih/ngu