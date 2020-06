FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die starke Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres verdeutliche die hohe Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells der Baumarktholding, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sofern es in den nächsten Monaten nicht zu einem schweren Rückschlag in der Corona-Krise komme, sei mit einer Anhebung der Jahresziele zu rechnen./edh/ck