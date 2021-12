FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere der Hornbach Holding von 120 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Baumarktholding habe ihre Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr überraschend deutlich angehoben, lobte Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank der guten Verknüpfung des stationären Handels mit den Webshops sei der Konzern optimal aufgestellt, sollte es in den kommenden Monaten wegen der Pandemie wieder zu verschärften Verkaufsbeschränkungen kommen./tav/ag