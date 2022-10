ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 12,20 auf 11,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der spanische Versorger sei seiner der führenden Vertreter in den Bereichen erneuerbare Energien und Netzwerke und sollte bis 2025 die eigenen Ziele für das Ergebniswachstum übertreffen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/nas