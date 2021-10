FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. In der Telefonkonferenz habe sich der spanische Versorger zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsergebnisse deckten sich mit den Erwartungen./bek/la