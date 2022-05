NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 12,00 auf 12,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem schwierig erwarteten Jahr 2022 sehe die Zukunft für den spanischen Versorger rosiger aus, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/edh