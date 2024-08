RBC Capital Markets

Iberdrola SA Outperform

19:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem angekündigten Zukauf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die mehrheitliche Übernahme des britischen Stromnetzbetreibers durch den spanischen Energiekonzern sei das wahrscheinlichste Szenario für ihn gewesen, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die strategische, geografische Lage passe gut und der gezahlte Preis entspreche in etwa dem von der Presse kommunizierten. Der weitgehende Ausstieg aus dem mexikanischen Geschäft und die nun folgende Erhöhung des Anteils am Stromverteilungsnetz in Großbritannien ist ihm zufolge "sehr sinnvoll"./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 11:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 11:03 / EDT

