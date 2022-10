LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Das internationale Geschäft und der im Vergleich zum US-Dollar schwache Euro dürften in den ersten neun Monaten 2022 zu einem Wachstum des Überschusses um 28 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro geführt haben, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum in der Stromerzeugung dürfte indes nachgelassen haben./mis/zb