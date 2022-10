NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Die wegen der schwachen Geschäftsentwicklung angekündigten umfassenden Kostensenkungen lenkten davon ab, wie schlecht es bei dem Chipkonzern laufe, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate des dritten Quartals seien zwar einen Tick besser als von Investoren befürchtet, doch sei das Geschäft mit Chips für Rechenzentren schwach gewesen. Zudem liege der Ausblick für das Schlussquartal noch unter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen./mis/jha/