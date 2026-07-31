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JPMorgan Chase Aktie

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308,00 EUR +1,85 EUR +0,60 %
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356,10 USD +5,15 USD +1,47 %
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Marktkap. 817,82 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
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Symbol JPM

Jefferies & Company Inc.

JPMorgan ChaseCo Hold

14:16 Uhr
JPMorgan ChaseCo Hold
Aktie in diesem Artikel
JPMorgan Chase & Co.
308,00 EUR 1,85 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 350 auf 370 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Großbank habe ein solides zweites Quartal abgeliefert, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie zu großen und mittelgroßen US-Banken. Er erinnerte zudem daran, dass JPMorgan die Prognose für die Nettozinserträge erhöht hatte - und wegen höherer Ertragserwartungen auch die Kostenprognose. Die Kreditqualität sei solide geblieben, ergänzte er./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Hold

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 370,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 351,79		 Abst. Kursziel*:
5,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 356,10		 Abst. Kursziel aktuell:
3,90%
Analyst Name:
David Chiaverini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 363,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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