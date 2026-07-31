JPMorgan Chase Aktie
Marktkap. 817,82 Mrd. EURKGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Symbol JPM
JPMorgan ChaseCo Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 350 auf 370 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Großbank habe ein solides zweites Quartal abgeliefert, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie zu großen und mittelgroßen US-Banken. Er erinnerte zudem daran, dass JPMorgan die Prognose für die Nettozinserträge erhöht hatte - und wegen höherer Ertragserwartungen auch die Kostenprognose. Die Kreditqualität sei solide geblieben, ergänzte er./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JPMorgan Chase Hold
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 370,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 351,79
|Abst. Kursziel*:
5,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 356,10
|Abst. Kursziel aktuell:
3,90%
|
Analyst Name:
David Chiaverini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 363,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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