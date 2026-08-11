JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen des Düngerkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege ordentlich über den Erwartungen, schrieb Angelina Glazova am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Auch die Volumina hätten positiv überrascht. Die Mitte der angehobenen Ebitda-Jahreszielspanne entspreche nun der Konsensprognose, beinhalte für das zweite Halbjahr aber eine konservativere Erwartung als der Markt./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S