KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,39 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage im zweiten Halbjahr stehe im Fokus, nachdem Preiserhöhungen und Vorzieheffekte das erste geprägt hätten, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Staplerhersteller und Spezialisten für Warenlagerlogistik. Das Geschäft mit der Automatisierung bleibe der Lichtblick. Aufgrund der Bewertungslücke bleibt Jungheinrich Ferhanis Favorit./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,63 €
|Abst. Kursziel*:
5,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,98%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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