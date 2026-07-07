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Jefferies & Company Inc.

KION GROUP Hold

08:56 Uhr
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
40,96 EUR 0,20 EUR 0,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage im zweiten Halbjahr stehe im Fokus, nachdem Preiserhöhungen und Vorzieheffekte das erste geprägt hätten, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Staplerhersteller und Spezialisten für Warenlagerlogistik. Das Geschäft mit der Automatisierung bleibe der Lichtblick. Aufgrund der Bewertungslücke bleibt Jungheinrich Ferhanis Favorit./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Hold

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,63 €		 Abst. Kursziel*:
5,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,98%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

08:56 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
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03.07.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
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