LANXESS Aktie
Marktkap. 1,44 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro erwartet in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht leichten Druck auf die zuletzt starken Aktien, wie er am Freitagmorgen schrieb./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Zusammenfassung: LANXESS Underperform
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
17,00 €
|Abst. Kursziel*:
-17,65%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
16,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,48%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|12:36
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG