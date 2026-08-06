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LANXESS Aktie

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LANXESS Aktien-Sparplan
16,37 EUR -0,71 EUR -4,16 %
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LANXESS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,44 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
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NEU
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WKN 547040

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ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
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Symbol LNXSF

Jefferies & Company Inc.

LANXESS Underperform

08:56 Uhr
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
16,37 EUR -0,71 EUR -4,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro erwartet in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht leichten Druck auf die zuletzt starken Aktien, wie er am Freitagmorgen schrieb./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Underperform

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
17,00 €		 Abst. Kursziel*:
-17,65%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
16,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,48%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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