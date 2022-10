Aktie in diesem Artikel LEG Immobilien 66,50 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG vor der Bekanntgabe von Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Immobilienkonzern dürfte sich operativ weiterhin solide entwickelt haben, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil könnte es sein, dass das Unternehmen seine angepeilte Ausschüttungsquote von 70 Prozent des operativen Ergebnisses zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen wird. Dies geschehe vor dem Hintergrund des zunehmenden Drucks auf die Mieter durch höhere Energiekosten und um die Liquidität des Unternehmens im Auge zu behalten. Zudem solle das Ziel für den Fremdkapitalanteil am Gesamtwert des Immobilienportfolios nicht in Gefahr geraten./la/mis

