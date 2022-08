HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 134,90 Euro belassen. Keine weiteren Anteile an Brack Capital zu erwerben, sei die richtige Entscheidung des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Simon Stippig am Donnerstag in einer ersten Reaktion./ag/edh