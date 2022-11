LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG auf "Underweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Zahlen des Immobilienunternehmens für das dritte Quartal seien überraschend schwach ausgefallen, schrieb Analyst Paul May in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/gl