FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lufthansa bei einem fairen Aktienwert von 10,50 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp hält laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Kapitalerhöhung noch in diesem Jahr für möglich. Die Voraussetzungen dafür habe die Fluggesellschaft geschaffen. Primäres Ziel werde es sein, die Staatshilfen so schnell wie möglich zurückzuzahlen./ag/edh