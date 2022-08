FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das operative Quartalsergebnis habe am oberen Rand der avisierten Spanne gelegen, schrieb Analyst Jaime Rowbotham am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Signale für das Gesamtjahr entsprächen mindestens den Markterwartungen./ag/edh