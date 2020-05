NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Aktie der Lufthansa nach Details zum Zwischenstand der Rettungsgespräche mit der Regierung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Ankündigungen seien düster gewesen, allerdings versteckt in den technischen Details, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seines Erachtens laufen die Rettungsgespräche nicht rasch genug. Abgesehen davon sieht Roeska beträchtliche Risiken für die Aktionäre. Andere Unternehmen wie Tui oder Adidas hätten rascher und ohne größere Hindernisse Zugriff auf Finanzierungsmittel bekommen sowie Garantien von der Förderbank KfW./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 23:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 /n.b. / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.