FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Analyst Andy Chu nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche von Unternehmen Abstand, die einen hohen finanziellen und/oder operativen Verschuldungsgrad aufwiesen und zudem gewerkschaftlich organisierte Arbeitskräfte hätten. Beides sei bei der Lufthansa und Air France-KLM der Fall, weshalb diese Aktien seine am wenigsten bevorzugten Titel seien./ck/ajx