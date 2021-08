ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen für das zweite Halbjahr von 5,90 auf 6,45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung der Fluggesellschaft gebe es einen gewissen positiven Schwung, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, um den wieder anziehenden Flugverkehr zu reflektieren. Allerdings bleibe die Verschuldung des Konzerns sehr hoch./mis/ajx