ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa in einem Branchenausblick auf die Berichtssaison für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Analyst Jarrod Castle richtet den Fokus in der am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Bilanz der Airline nach der Kapitalerhöhung sowie auf die Erreichbarkeit der Jahresziele./mis/ag