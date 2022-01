Aktie in diesem Artikel Lufthansa AG 6,68 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3,91 Euro belassen. Die Lufthansa könnte mit steigendem Passagieraufkommen aus Italien an ihren Drehkreuzen profitieren, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reagiert damit auf die Meldung, dass die Container- und Kreuzfahrt-Reederei MSC zusammen mit Lufthansa die mehrheitliche Übernahme der Alitalia-Nachfolgerin ITA Airways erwägt./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 08:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.