Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 39,02 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anhaltende China-Schwäche habe das Pkw-Geschäft belastet und zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Punzet am Freitag in seinem Resümee zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen aber leicht übertroffen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
40,96 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
41,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets