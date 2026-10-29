DAX 25.870 -0,7%ESt50 6.150 -0,9%MSCI World 4.883 -1,1%Top 10 Crypto 10,22 -1,5%Nas 25.640 -2,1%Bitcoin 68.936 -1,1%Euro 1,1152 -0,4%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.913 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,02 EUR +0,46 EUR +1,12 %
STU
finanzen.net zero
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 39,02 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

AI Analyse

DZ BANK

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

10:46 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41,02 EUR 0,46 EUR 1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anhaltende China-Schwäche habe das Pkw-Geschäft belastet und zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Punzet am Freitag in seinem Resümee zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen aber leicht übertroffen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
40,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
41,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

10:46 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Bilanz im Blick VW-Aktie dennoch freundlich: Audi schrammt knapp an Verlust vorbei und kappt Prognose VW-Aktie dennoch freundlich: Audi schrammt knapp an Verlust vorbei und kappt Prognose
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tritt am Mittag auf der Stelle
finanzen.net DZ BANK gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Kaufen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Vormittag ausgebremst
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Mercedes-Benz-Aktie nach Gewinnwarnung: Was Anleger aus den Analystenreaktionen mitnehmen können
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.