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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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529,50 EUR +0,80 EUR +0,15 %
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603,60 USD +0,52 USD +0,09 %
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KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
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Symbol META

Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

08:06 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
529,50 EUR 0,80 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 825 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aussagen von Führungskräften beim Facebook-Mutterkonzern bestätigten seine Einschätzung, dass die Investitionen eher steigen als sinken werden, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Besonders hervorzuheben sei, dass das Cloud-Geschäft wiederholt als immer wichtigerer Bestandteil der Meta-Strategie dargestellt worden sei. Dies untermauere seine Ansicht, dass Sorgen um einen Nachfragerückgang im Bereich Cloud/Rechenzentren unbegründet seien./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 825,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 603,12		 Abst. Kursziel*:
36,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 603,60		 Abst. Kursziel aktuell:
36,68%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 826,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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