Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,44 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Brent Thill zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt vom Test dreier KI-Brillen des Internetkonzerns. Meta genieße in diesem Bereich mit Auslieferungen im großen Stil einen Status als "First Mover". An der Einführung der Apple Watch orientiert, schätzt es das Umsatzpotenzial für die kommenden Jahre auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Als langfristiger Wachstumstreiber sei dies im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 825,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 645,85
|Abst. Kursziel*:
27,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 644,34
|Abst. Kursziel aktuell:
28,04%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 826,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
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|02.02.23
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