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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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567,30 EUR +1,40 EUR +0,25 %
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644,34 USD -1,44 USD -0,22 %
nachbörslich
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Marktkap. 1,44 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
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Symbol META

Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

08:01 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
567,30 EUR 1,40 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Brent Thill zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt vom Test dreier KI-Brillen des Internetkonzerns. Meta genieße in diesem Bereich mit Auslieferungen im großen Stil einen Status als "First Mover". An der Einführung der Apple Watch orientiert, schätzt es das Umsatzpotenzial für die kommenden Jahre auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Als langfristiger Wachstumstreiber sei dies im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 825,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 645,85		 Abst. Kursziel*:
27,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 644,34		 Abst. Kursziel aktuell:
28,04%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 826,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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