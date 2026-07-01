DAX 24.867 +0,1%ESt50 6.252 +0,4%MSCI World 4.804 +0,2%Top 10 Crypto 8,6570 +2,1%Nas 25.508 -0,1%Bitcoin 57.898 +1,4%Euro 1,1425 +0,1%Öl 88,09 -1,3%Gold 4.068 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- Microsoft, AMD, Apple, Infineon, Novo Nordisk, DHL, SK hynix, Samsung, Bitcoin, Micron, Zalando im Fokus
Top News
SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
567,30 EUR +1,40 EUR +0,25 %
STU
647,49 USD +1,70 USD +0,26 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Meta Platforms (ex Facebook) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,44 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JWVX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US30303M1027

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol META

Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

09:16 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
567,30 EUR 1,40 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 825,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 645,85		 Abst. Kursziel*:
27,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 647,49		 Abst. Kursziel aktuell:
27,42%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 826,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

09:16 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Top-News im Überblick Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
TraderFox Berichtssaison als Härtetest für die wichtigsten Aktien der Welt: Das erwartet die Börse von Apple, Nvidia & Co.
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) legt am Abend zu
finanzen.net Aktien von Alphabet, Meta & Amazon: Citi sieht Milliarden-Cashflow-Loch ab 2027
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag tiefer
finanzen.net Trotz steigenden Investitionen: BofA sieht kräftiges Potenzial bei der CoreWeave-Aktie
finanzen.net Meta-Aktie grenzt Verluste ein: Spekulationen um Milliarden-Deal mit Anthropic
Benzinga Cathie Wood&#39;s Ark Bets Big on Mark Zuckerberg, Elon Musk as It Loads Up on Meta and SpaceX — Trims AMD and Robinhood
MotleyFool Meta Stock's Rebound Made Mark Zuckerberg the World's Fifth-Richest Person at $222 Billion
MotleyFool Should You Buy Meta Stock Before the Huge Investor Update?
MotleyFool Broadcom Stock Has Jumped Just 7% in 2026. This Move by Meta Platforms Could Supercharge the Stock in the Second Half
Benzinga Jeff Bezos Backs $2.6 Billion AI Startup Teaming Up With Nvidia and Meta to Tackle One of the Chip Industry’s Biggest Challenges
Zacks Anthropic-Meta AI Deal in the Cards? ETFs in Focus
MotleyFool Meta Platforms Looks Set to Abandon a $174 Billion Investment to Fuel Its AI Ambitions
MotleyFool Meta Makes Big Moves Around AI Models and Chip Production
RSS Feed
Meta Platforms (ex Facebook) zu myNews hinzufügen