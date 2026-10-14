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Symbol MSFT

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

12:16 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 575 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" wie Microsoft, Alphabet , Amazon , Meta und CoreWeave weiterhin Rückenwind, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine am meisten bevorzugten Werte mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse (EPS) und den Rest des Jahres seien Microsoft und Alphabet./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 533,69		 Abst. Kursziel*:
21,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 531,95		 Abst. Kursziel aktuell:
22,19%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 592,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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