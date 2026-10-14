Microsoft Aktie
Marktkap. 3,6 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 575 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" wie Microsoft, Alphabet
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 650,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 533,69
|Abst. Kursziel*:
21,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 531,95
|Abst. Kursziel aktuell:
22,19%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 592,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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