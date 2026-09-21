Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Obwohl sich die Aussichten für die Preise im Vergleich zu vor einem Jahr klar verschlechtert hätten, bleibe der Rückversicherer für seine Positionierung und Pläne zuversichtlich, schrieb Philip Kett am Dienstag nach Gesprächen mit dem Management./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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