FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 970 Pence belassen. Die Resultate des britischen Versorgers seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih