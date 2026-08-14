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Nestlé Aktie

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84,56 EUR -1,55 EUR -1,80 %
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79,33 CHF -1,68 CHF -2,07 %
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Marktkap. 217,97 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

12:21 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
84,56 EUR -1,55 EUR -1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Das Russland-Geschäft des Lebensmittelherstellers könnte gefährdet sein, schrieb Celine Pannuti am Montag mit Verweis auf einen Bericht. Demnach hat das russische Unternehmen KS Logistika Präsident Wladimir Putin aufgefordert, fünf russische Nestle-Gesellschaften unter eine vorübergehende Verwaltung zu stellen. Die Neuigkeiten dürften laut Pannuti den Druck auf Nestle erhöhen, das Land zu verlassen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
79,53 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,33 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,45%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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