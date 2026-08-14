Nestlé Aktie
Marktkap. 217,97 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Das Russland-Geschäft des Lebensmittelherstellers könnte gefährdet sein, schrieb Celine Pannuti am Montag mit Verweis auf einen Bericht. Demnach hat das russische Unternehmen KS Logistika Präsident Wladimir Putin aufgefordert, fünf russische Nestle-Gesellschaften unter eine vorübergehende Verwaltung zu stellen. Die Neuigkeiten dürften laut Pannuti den Druck auf Nestle erhöhen, das Land zu verlassen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
79,53 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,16%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,33 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,45%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|27.05.25
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|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.