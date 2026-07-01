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Nordea Bank Abp Registered Aktie

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16,95 EUR -0,04 EUR -0,24 %
STU
16,95 EUR -0,02 EUR -0,12 %
HAML
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Nordea Bank Abp Registered jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 57,29 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
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Symbol NBNKF

Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

15:36 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,95 EUR -0,04 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 19,60 auf 20,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe stark abgeschnitten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn vor Risikovorsorge habe positiv überrascht. Das Wachstum sei in allen strategischen Schwerpunktbereichen sowie in den Schlüsselmärkten Schweden und Norwegen solide geblieben, und für die zweite Jahreshälfte zeichne sich eine gute Dynamik ab. Nordea dürfte weiterhin Renditen über dem Sektordurchschnitt erwirtschaften./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,02 €		 Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,62%
Analyst Name:
Alexander Demetriou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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