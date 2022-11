LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 850 auf 885 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie berücksichtige nun die Zahlen für das dritte Quartal des Pharmakonzerns, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Schätzungen an sich hätten sich zwar kaum geändert, allerdings messe sie nun die in der Entwicklung befindlichen Mitteln Icodec und CagriSema einen höheren Wert bei./mis/ag